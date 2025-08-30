HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: "Zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı programında konuştu. Erdoğan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin ve İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını şükranla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu topraklardaki zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz devam ediyor. İçimde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: "Zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz devam ediyor"
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı'nda konuştu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'nin tüm şehit ve gazilerine minnet ve rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu topraklardaki zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz devam ediyor. İçimde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 30 Ağustos mesajı: "Zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz devam ediyor" 1

"AĞUSTOS AYI ŞANLA VE ŞEREFLE ÖRÜLÜ MİLLİ TARİHİMİZİN EN MÜSTESNE AYLARINDAN BİRİSİ"

Cumhuraşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tertip ettiğimiz programa teşrif eden her bir konuğumuza teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı etkinliğin aramızdaki birlik beraberliği güçlendirmesini, dayanışmamızı artırmasını temenni ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı gönülden kutluyorum.

Ağustos ayı şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli, milli tarihimizin en müstesna aylardan birisidir. Belgrad'dan Mohaç'a, Çaldıran'dan Otlukbeli'ne, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a kahramanlıkla süslediğimiz zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu anıyoruz, yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 30 Ağustos mesajı: "Zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz devam ediyor" 2

"BÜYÜK TAARRUZ, 30 AĞUSTOS 1922'DE TARİHE GEÇEN BİR ZAFERLE TAÇLANMIŞTIR"

Mazisini bilmeyen, geleceğini iyi okuyamaz. Ecdattan aldığımız mirası sonraki kuşaklara aktarmak, onlara muteber bir Türkiye emanet etme gayretindeyiz. O yüzden inancından, mezhebinden, meşrebinden siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan kuşatıcı ve kapsayıcı bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstiklal Harbimizin en sancılı günlerinde kahraman ordumuzun milletimizle ruh ve güç birliği ederek başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de tarihe geçen bir zaferle taçlanmıştır. Bugün 103. seneyi devriyesini coşkuyla kutladığımız büyük zafer, İstiklal Harbimizin en kritik eşiklerinden birisidir.

Ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendine güvenini tazelemiş, anka kuşlu gibi küllerinden yeniden doğmuştur. İşgal kuvvetlerini bozguna uğratarak elde ettiğimiz bu zafer, bu topraklardaki ebedi varlığımızın mührü olmuştur. 1071'de Malazgirt Zaferi ile başlayan 1922'de Dumlupınar'da güçlenen zafer yürüyüşümüz bin yıldır devam etmekte ve inşallah binlerce yıl daha devam edecektir.

"BU ASRI TÜRKİYE YÜZYILI YAPANA KADAR YILMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

İçimde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Bizleri gönül coğrafyamızın farklı yerlerinden selamlayan askerlerimize muhabbetimi iletiyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin ve İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını şükranla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisi'mizin tüm mensuplarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 30 Ağustos mesajı: "Zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz devam ediyor" 2

"TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Malazgirt'teki ilk akınlardan beri cansiparene bir ruhla mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi kemali edeple yad ediyorum. Sınırlarımızda ve sınır dışımızda devletimizin ve milletimiz bekası için görev yapan Türk silahlı kuvvetlerimizin tüm mensuplarını saygılarımı yürekten selamlıyor ve her birine Rabbimden muvaffakiyet diliyorum.

Bu düşüncelerle her bir misafirimize teşekkür ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nüz kutlu olsun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
Yaren leylek bu yıl erken göçtü! Duygulandıran vedaYaren leylek bu yıl erken göçtü! Duygulandıran veda

Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı büyük taarruz cumhurbaşkanı erdoğan malazgirt zaferi
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho hakkında olay yaratan iddia! Portekiz basınına ilk kez konuştu

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho hakkında olay yaratan iddia! Portekiz basınına ilk kez konuştu

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Bakımevinde skandal görüntüler! 'Şaka yaptık' dediler

Bakımevinde skandal görüntüler! 'Şaka yaptık' dediler

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump'ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump'ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.