Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: "Zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı'nda konuştu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'nin tüm şehit ve gazilerine minnet ve rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu topraklardaki zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz devam ediyor. İçimde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"AĞUSTOS AYI ŞANLA VE ŞEREFLE ÖRÜLÜ MİLLİ TARİHİMİZİN EN MÜSTESNE AYLARINDAN BİRİSİ"

Cumhuraşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tertip ettiğimiz programa teşrif eden her bir konuğumuza teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı etkinliğin aramızdaki birlik beraberliği güçlendirmesini, dayanışmamızı artırmasını temenni ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı gönülden kutluyorum.

Ağustos ayı şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli, milli tarihimizin en müstesna aylardan birisidir. Belgrad'dan Mohaç'a, Çaldıran'dan Otlukbeli'ne, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a kahramanlıkla süslediğimiz zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu anıyoruz, yaşıyoruz.

"BÜYÜK TAARRUZ, 30 AĞUSTOS 1922'DE TARİHE GEÇEN BİR ZAFERLE TAÇLANMIŞTIR"

Mazisini bilmeyen, geleceğini iyi okuyamaz. Ecdattan aldığımız mirası sonraki kuşaklara aktarmak, onlara muteber bir Türkiye emanet etme gayretindeyiz. O yüzden inancından, mezhebinden, meşrebinden siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan kuşatıcı ve kapsayıcı bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstiklal Harbimizin en sancılı günlerinde kahraman ordumuzun milletimizle ruh ve güç birliği ederek başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de tarihe geçen bir zaferle taçlanmıştır. Bugün 103. seneyi devriyesini coşkuyla kutladığımız büyük zafer, İstiklal Harbimizin en kritik eşiklerinden birisidir.

Ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendine güvenini tazelemiş, anka kuşlu gibi küllerinden yeniden doğmuştur. İşgal kuvvetlerini bozguna uğratarak elde ettiğimiz bu zafer, bu topraklardaki ebedi varlığımızın mührü olmuştur. 1071'de Malazgirt Zaferi ile başlayan 1922'de Dumlupınar'da güçlenen zafer yürüyüşümüz bin yıldır devam etmekte ve inşallah binlerce yıl daha devam edecektir.

"BU ASRI TÜRKİYE YÜZYILI YAPANA KADAR YILMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

İçimde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Bizleri gönül coğrafyamızın farklı yerlerinden selamlayan askerlerimize muhabbetimi iletiyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin ve İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını şükranla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisi'mizin tüm mensuplarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Malazgirt'teki ilk akınlardan beri cansiparene bir ruhla mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi kemali edeple yad ediyorum. Sınırlarımızda ve sınır dışımızda devletimizin ve milletimiz bekası için görev yapan Türk silahlı kuvvetlerimizin tüm mensuplarını saygılarımı yürekten selamlıyor ve her birine Rabbimden muvaffakiyet diliyorum.

Bu düşüncelerle her bir misafirimize teşekkür ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nüz kutlu olsun.