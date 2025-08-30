HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı! "30 Ağustos ebedi istiklalin tescilidir!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı! "30 Ağustos ebedi istiklalin tescilidir!"
Cansu Akalp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili vatandaşlar, aziz milletim,

Tarihimizin dönüm noktalarından, altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gurur ve coşkusunu, milletçe bir kez daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz.

Bu aziz gün, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerinden biridir.

Kahraman ordumuzun vatan sevgisi ve milletimizin yekvücut iradesiyle kazanılan Büyük Zafer, esaret zincirlerini kırarak bağımsızlığımıza giden yolu açmış; Cumhuriyetimizin temelleri bu eşsiz zaferin ardından atılmıştır.

30 Ağustos, yalnızca bir askerî zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedî istiklâlinin tescilidir.

Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir.

Bu büyük zaferle Türk milleti, tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir ki; bu millet asla boyunduruk altına alınamaz, esareti kabul etmez, bağımsızlığından ödün vermez.

Büyük Zafer’in taşıdığı anlam, yalnızca tarihimizin şanlı bir hatırası değil, aynı zamanda bizlere ışık tutan bir rehberdir.

Bugün bizlere düşen görev; 30 Ağustos’ta yakılan bağımsızlık meşalesini, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşımaktır.

Türkiye Yüzyılı’nda, ecdadımızın kanlarıyla, fedakârlıklarıyla bizlere emanet ettiği bu vatanı; daha güçlü, daha müreffeh bir ülke hâline getirmek, en büyük vazifemizdir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbî duygularımla kutluyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştıAtatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı
YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan 30 Ağustos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı

Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı

Bahçeli ile CHP'li vekil arasında yaşanan diyalog gündem oldu

Bahçeli ile CHP'li vekil arasında yaşanan diyalog gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.