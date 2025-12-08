HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Aralık Devrimi mesajı: Yürekten tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de rejim değişikliğinin birinci yılında bir mesaj paylaştı. Büyük acılar yaşandığını vurgulayan Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Aralık Devrimi mesajı: Yürekten tebrik ediyorum
Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki devrimin birinci yılı için mesaj paylaştı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Erdoğan toplumsal barışın sağlanması için her türlü desteğin verilmeye devam edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 8 Aralık Devrimi mesajı: Yürekten tebrik ediyorum 1

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;

Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum.

Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

8 Aralık Suriye Hürriyet Günü’nde kardeş Suriye halkına Türkiye’nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum.

Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

