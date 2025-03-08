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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart genelgesi: 'Kadını Güçlendirme Kurulu' kuruldu

08.03.2025 07:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bugünkü Resmi Gazete'de "Kadının Güçlenmesi" genelgesi yayımlandı. Genelge ile 'Kadını Güçlendirme Kurulu' kuruldu. Kadın hakları için yeni politikaların yolda olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart genelgesi: 'Kadını Güçlendirme Kurulu' kuruldu

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bugünkü Resmi Gazete'de "Kadının Güçlenmesi" genelgesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelge ile 'Kadını Güçlendirme Kurulu' kuruldu.

KADIN HAKLARI İÇİN YENİ POLİTİKALAR

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, kadınların eğitim, bilim, siyaset, ekonomi, çevre ve iklim değişikliği gibi pek çok alanda daha etkin rol alabilmesi için çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı.

Aynı zamanda genelge ile; kadın girişimciliği teşvik edilecek, çalışma hayatındaki fırsat eşitliğini artıracak mekanizmalar geliştirilecek.

Ayrıca, kadınların siyasal hayata katılımını artırmak ve karar alma süreçlerinde daha fazla yer almalarını sağlamak için çeşitli düzenlemeler yapılacak. Kadınların iş gücüne tam ve etkin katılımını sağlamak ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla gerekli çözüm önerileri ele alınacak.

Kadın erkek eşitliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için yeni programlar hayata geçirilecek. Bütün bu çalışmalar, “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)” çerçevesinde yürütülecek.

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KURUL'DA KİMLER OLACAK?

Kurulda; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Kadının Statüsü Genel Müdürünün katılım sağlayacak.

Kurul, yılda en az bir kez toplanacak ve gerektiğinde olağanüstü toplantılar düzenleyebilecek. Çalışmalarına üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de dahil olabilecek.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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