Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milliler için kutlama mesajı: "Tarihi başarınız ve azminiz için teşekkürler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda final oynayarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz."