Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milliler için kutlama mesajı: "Tarihi başarınız ve azminiz için teşekkürler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, "Bu tarihi başarınız ve son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim için teşekkürler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda final oynayarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz."

