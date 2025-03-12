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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye çağrı! "Bunu ancak Türkiye ile başarabilirler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye çağrı! "Bunu ancak Türkiye ile başarabilirler"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.03.2025 18:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada AB'ye çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye çağrı! "Bunu ancak Türkiye ile başarabilirler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısı düzenledi. Birçok konuda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye çağrısını yineledi. Rusya ve Ukrayna savaşıyla ilgili Erdoğan "Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil her türlü katkıyı sunmaya hazırız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir. Polonya ile ticaret hacmimizi ve yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız, yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik

AB'YE ÇAĞRI

Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

ABD ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu buluyoruz. Rusya'nın da yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil her türlü katkıyı sunmaya hazırız."

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Polonya Recep Tayyip Erdoğan
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