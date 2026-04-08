Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran ateşkesiyle ilgili ilk açıklama: "Memnuniyet duyuyoruz"

ABD ile İran savaşın 40'ıncı gününde iki haftalık ateşkes kararı aldı ve müzakereye geri döndü. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırların ardından Orta Doğu'da patlak veren savaşın kırkıncı gününde ateşkes kararı çıktı. ABD ile İran ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. İlk olarak 2 hafta sürecek olan ateşkeste taraflar tekrar müzakere masasına geri döndü.

ERDOĞAN'DAN ABD-İRAN ATEŞKESİYLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Bu gelişme dünya kamuoyunda geniş yer bulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ateşkesle ilgili açıklamada bulundu.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz.

Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz.

"COĞRAFYAMIZIN BARIŞA KAVUŞMASI TEMENNİMİZDİR"

Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir"

