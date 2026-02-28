Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran-İsrail açıklaması: "Tüm aktörler harekete geçmeli"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da partisinin İl Teşkilatı İftar Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Ne yazık ki bir yandan Pakistan ve Afganistan, bir yandan Körfez'de yaşananlar... Gazze'de Sudan'da Somali'de ve birçok yerde milletimizin imkanları ile kurulan sofralarda Türkiye için dua ediliyor.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan saldırıdan derin endişe duyuyoruz. Bu durumun diplomasi yoluyla çözülmesi için çok emek sarf ettik. Sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz. Savaşın daha da büyümemesi için başlıca İslam dünyası olmak üzere tüm aktörler harekete geçmeli.

"ÇABAMIZI ARTIRACAĞIZ"

Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından problem yok. Önce ateşkes ve sonrada masaya dönülmesi için diplomasi çabamızı artıracağız. Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapacağız.

"28 ŞUBAT CİDDİ TRAVMALARA YOL AÇMIŞTIR"

28 Şubat geride devasa bir enkaz yığını bırakmıştır. Hem ekonomik hem sosyal hem de bireysel ciddi travmalara yol açmıştır. Yapılan hesaplamalar 28 Şubat müdahalesinin Türkiye'yi 381 milyar dolar zarara uğrattığını ortaya koyuyor