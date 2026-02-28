HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran-İsrail açıklaması: "Tüm aktörler harekete geçmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran-İsrail açıklaması geldi. Erdoğan, "İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan saldırıdan derin endişe duyuyoruz. Savaşın daha da büyümemesi için başlıca İslam dünyası olmak üzere tüm aktörler harekete geçmeli. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran-İsrail açıklaması: "Tüm aktörler harekete geçmeli"
Recep Demircan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da partisinin İl Teşkilatı İftar Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ABD-İran-İsrail açıklaması: "Tüm aktörler harekete geçmeli" 1

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Ne yazık ki bir yandan Pakistan ve Afganistan, bir yandan Körfez'de yaşananlar... Gazze'de Sudan'da Somali'de ve birçok yerde milletimizin imkanları ile kurulan sofralarda Türkiye için dua ediliyor.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan saldırıdan derin endişe duyuyoruz. Bu durumun diplomasi yoluyla çözülmesi için çok emek sarf ettik. Sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz. Savaşın daha da büyümemesi için başlıca İslam dünyası olmak üzere tüm aktörler harekete geçmeli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ABD-İran-İsrail açıklaması: "Tüm aktörler harekete geçmeli" 2

"ÇABAMIZI ARTIRACAĞIZ"

Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından problem yok. Önce ateşkes ve sonrada masaya dönülmesi için diplomasi çabamızı artıracağız. Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapacağız.

"28 ŞUBAT CİDDİ TRAVMALARA YOL AÇMIŞTIR"

28 Şubat geride devasa bir enkaz yığını bırakmıştır. Hem ekonomik hem sosyal hem de bireysel ciddi travmalara yol açmıştır. Yapılan hesaplamalar 28 Şubat müdahalesinin Türkiye'yi 381 milyar dolar zarara uğrattığını ortaya koyuyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avcılar’da sahte ilaç ve kozmetik imalathanesine operasyon Avcılar’da sahte ilaç ve kozmetik imalathanesine operasyon
ABD, İsrail ve İran'ın füzeleri Hatay semalarında görüldüABD, İsrail ve İran'ın füzeleri Hatay semalarında görüldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.