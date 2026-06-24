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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK'da kurmaylarına hem uyarıda bulundu hem de talimat verdi. Bir takım şikayetlerin geldiğini belirten Erdoğan, "Kayıtsız kalanlar bunun bedelini öder" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'
Ufuk Dağ

AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına bir dizi uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan AK Parti kurmaylarına uyarı: Şikayetler geliyor 1

"ŞİKAYETLER GELİYOR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, hem MKYK üyelerine hem de kabine üyelerine talimatlar veren Erdoğan, “Bizim işimiz hizmet etmek, sahadan siyasetçinin ilettiği sorulara cevap vermektir. Sahadan sizlere iletilenler görmezden gelinemez. Bu yönde şikâyetler geliyor.

"EKSİKLİKLER VAR"

Yetki sahipleri siyaseti ciddiye alacak. Siyasetçilerin vatandaş adına ilettiği taleplere kayıtsız kalınmayacak. Tespit ettiğimiz eksiklikler var. Kimse kendi görev alanına girmeyen şeyleri yapmayacak. Siyasetçi de yetki sahipleriyle nasıl konuşacağını bilecek. Sahada yeterli performans gösterilmediği de kulağımıza geliyor. Herkes işini liyakat ve sadakatle yapacak. Kayıtsız kalanlar bunun bedelini öder” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

“Terörsüz Türkiye” süreci hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, “İttifak olarak kararımızı verdik. Yakın zamanda yasal süreci başlatmak ve süreci hızlandırmak istiyoruz. Diğer siyasi partilerin de destek vermesi süreci güçlendirecektir. Terörsüz Türkiye hedefini Allah’ın izniyle başarıya ulaştıracağız” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan AK Parti kurmaylarına uyarı: Şikayetler geliyor 2

'IBAN MAĞDURLARI' MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak anılan konu da gündeme geldi. Bazı MKYK üyeleri, kendilerine bu konuda talepler geldiğini belirterek mağduriyetin giderilmesini istedi.

Konu hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in ise “IBAN mağduru diye bir şey yok. Burada mağdur olan, parası çalınan kişidir. Hesabını kullandıranlar mağdur değil, suça iştirak eden kişilerdir. Bu konuda bir kavram karmaşası oluşturuluyor. 500 bin liralık 60 işlem yapan ve bundan yüzde 10, yani 3 milyon lira kazananlar var” dediği öğrenildi.

Güler’in, söz konusu düzenlemenin yargı paketinden çıkarıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ifade ettiği kaydedildi.

BYD'NİN YATIRIMININ İPTALİ

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye yatırımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Kacır’ın, yatırım sürecinde yaşanan iptalin Türkiye’den kaynaklanmadığını ifade ettiği; bu durumun Çin yönetiminin kendi iç politika tercihleriyle ilgili olduğunu, Türkiye tarafından yatırımı engelleyen bir durumun söz konusu olmadığını, aksine Çin hükûmetinin bilinçli bir tercihi bulunduğunu kaydettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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