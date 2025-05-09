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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili vekillere talimat: Süreci vatandaşa anlatın

AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin iki hafta içinde netlik kazanacağını söyledi. AK Partili milletvekillerine de talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Süreci vatandaşa detaylıca anlatın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili vekillere talimat: Süreci vatandaşa anlatın
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda süreci MHP ile beraber dikkatle takip ettiklerini belirterek “Terörsüz Türkiye, inşallah hedefe ulaşacaktır. Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız." dedi.

"İKİ HAFTA" DEDİ, TALİMAT VERDİ

İki hafta içinde sürecin netleşeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sizde sürece katkı verin vatandaşa sahada süreci iyi anlatın” diyerek, vekillere talimat verdi.

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VEKİLLERE DEVAMLILIK UYARISI

Erdoğan, vekillere “İstişare, saha çalışmaları ve parlamentoya devamlılık” uyarısı yaparken, vekiller “televizyon programları” ve “ekonomik sorunlar”dan dert yandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz istişareye önem veren bir hareketiz. Hem teşkilatlarımız ile hem milletvekillerimiz ile istişare hâlinde yürüyoruz. Saha çalışmalarında vatandaşla ilişkileri sıkı tutmalıyız. AK Parti hep buradan kazandı. Yine bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Parlamentoda da devamlılık gösterin, Meclis çalışmalarını aksatmayın” değerlendirmesini yaptı.

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GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGMRAMLARI İÇİN ŞİKÂYET

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 12 kabine üyesinin de hazır bulunduğu toplantı milletvekilleri televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarının, Türk toplumunun yapısını bozduğunu ve bir an önce kaldırılması gerektiğini, vatandaştan da bu yönde çok talep geldiğini aktardı.

Vekiller, Türkiye’nin pahalılıktan dolayı turizmle ilgili dezavantajlı ülke konumuna geldiğini, Yunanistan, İspanya ve İngiltere’den artık daha pahalı olduğunu, vatandaşın dövize yöneliminin engellenemediği, zirai dondan etkilenen çiftçilerin lehine adımlar atılması gerektiği gibi şikâyet ve taleplerini iletti.

DOLAR KONUSUNDA VATANDAŞ BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Kabine üyeleri “Yastık altımda dolar saklamamak lazım. Saklanan her dolar ABD parasına destek oluyor. Vatandaşı bu konuda bilinçlendirmemiz lazım” değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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