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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ile kritik temas: Mevkidaşı Steinmeier ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ile kritik temas: Mevkidaşı Steinmeier ile görüşecek

04.02.2025 16:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü Ankara’da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ile kritik temas: Mevkidaşı Steinmeier ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat Çarşamba günü ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’le Ankara’da görüşeceklerdir.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır.

Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir.

Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Almanya Frank-Walter Steinmeier
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