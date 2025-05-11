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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile Anneler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Anneler Günü'nü kutladı.

"TÜM ANNELERİMİZİ RAHMETLE, ŞÜKRANLA, MİNNETLE YÂD EDİYORUM"

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.

Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum.

Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum.

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ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİ İÇİN MESAJ

Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum.

Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.

Aynı şekilde, Filistin’de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.

Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü’nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum.

Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin."

İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anneler günü mesajı - Gündem - İstanbul - Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü Recep Tayyip Erdoğan
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