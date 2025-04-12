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Antalya Havalimanı ek binası açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolcu kapasitesi 82 milyona ulaştı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye ulaştı. Antalya Havalimanı ek binası için devletimizden tek kuruş çıkmadı." dedi.

Antalya Havalimanı ek binası açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolcu kapasitesi 82 milyona ulaştı"
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye ulaştı. Yolcu garantisi olmayan projeyle yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon euroluk kira geliri elde edeceğiz. Antalya Havalimanı ek binası için devletimizden tek kuruş çıkmadı. Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı, yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız. Yaklaşık 927 milyon euro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi kamu-özel işbirliği modeliyle devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik."

"Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim dik duruşumuzu anlayamaz"

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Anahtar Kelimeler:
antalya Recep Tayyip Erdoğan
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