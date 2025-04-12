Antalya Havalimanı ek binası açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolcu kapasitesi 82 milyona ulaştı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye ulaştı. Yolcu garantisi olmayan projeyle yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon euroluk kira geliri elde edeceğiz. Antalya Havalimanı ek binası için devletimizden tek kuruş çıkmadı. Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı, yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız. Yaklaşık 927 milyon euro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi kamu-özel işbirliği modeliyle devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik."

"Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim dik duruşumuzu anlayamaz"