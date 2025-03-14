Sağlık Bakanlığı'na personel alınacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama açıklaması: "37 bin personel ataması yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında konuştu. Sağlık Bakanlığı'na 37 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. "Sağlıkta da şiddete müsamahamız yoktur" diyen Erdoğan "Koronavirüs salgının ardından toplumun ertelenmiş sağlık hizmetleri talebinde ciddi artışlar yaşandı. Bu talebin doğru karşılanması için farklı adımlar atıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Şehir hastaneleri Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz.

"HASTANELERDEKİ YOĞUNLUĞUN AZALTILMASINI TEMİN EDECEĞİZ"

Koronavirüs salgını bitmiş olsa da etkileri devam ediyor. Salgının ardından toplumun ertelenmiş sağlık hizmetleri talebinde ciddi artışlar yaşandı. Bu talebin doğru karşılanması için farklı adımlar atıyoruz. Aile hekimliğinin yeninden yapılandırılması bunlardan sadece bir tanesidir. Hastanelerdeki yoğunluğun azaltılmasını temin edeceğiz.

"İLKEMİZ SIFIR TOLERANS"

Sağlıkta da şiddete müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. Sağlık personeline el kaldırılmasını asla kabul etmeyiz.

ATAMA AÇIKLAMASI

2025 senesi içerisinde 37 bin hekim dışı yeni personel ataması yapacağız."