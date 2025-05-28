Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı! "Başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı. Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Bakü'den Nahcıvan'a Azerbaycan'ın dört bir yanındaki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sizlere 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi burada 3 devlet, tek millet. Bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlık Günününüzü canı gönülden tebrik ediyorum.

"İYİ GÜNÜNDE DE KÖTÜ GÜNÜNDE DE YANINDA OLACAĞIZ"

Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız. Rabbim bu kardeşliği ilelebet daim eylesin. Azerbaycan'ın iyi gününde de kötü gününde de yanında olacağız.

Karabağ'daki bağımsızlık savaşı bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. Karabağ'ın azatlığı ile birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota bu milletin yeniden dirilişinin sesi oldu. Birazdan dinleyeceğimiz ezgilerde büyüyen umudun, millet iradesinin tezahürü var. Muazzam bir zaferin ruhu var.

"AZERBAYCAN'IN BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ"

Enerjiden ulaştırmaya her alanla Azerbaycan'la güçlü ilişkiler kuruyoruz. Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Karabağ için artık başarı vaktidir. Kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz.

Can Azerbaycan halkına samimi misafirlikleri için, Laçın'lı kardeşlerimi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e teşekkür ediyorum.