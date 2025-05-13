Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Balık Ayhan' Ayhan Küçükboyacı'ya taziye mesajı

Fenalaştıktan sonra kaldırıldığı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Roman müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı için Kasımpaşa Merkez Camii'nde bir cenaze töreni düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı’nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Roman müziğinin müstesna sesi “Balık Ayhan” Ayhan Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Merhum sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."