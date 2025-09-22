HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'deki Filistin zirvesinde Gazze mesajı: "Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı”nda konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı”nda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır."

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır. Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Avrupa'da, Asya'da her yerde 'Özgür Filistin' nidaları atılıyor. Uluslararası toplum bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Derinleşen işgal ve ilhakın hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürdürmek... Bunlara asla izin verilemez."

"Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz"

"Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, suyu paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez"Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

