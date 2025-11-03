HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Buna sessiz kalamayız" çıkışı: "Sudan'da akan kan bir an önce durdurulmalı"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da gerçekleşen katliamlara ilişkin ses getirecek bir mesaj verdi. "Buna sessiz kalamayız" diyen Erdoğan "Sudan'da akan kanın bir an önce durdurulmasında en büyük sorumluluk İslam alemine düşüyor" ifadelerini kullandı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 41. İSEDAK Toplantısı açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının başında dış politikaya yönelik mesajlar veren Erdoğan, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm için destek çağrısı yaptı. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama değinen Erdoğan "Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaştırmamız ve akabinde yeniden imar çalışmalarına başlamamız gerekiyor" dedi.

"SURİYE'YE ÖZEL DESTEK PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Suriyeli kardeşlerimiz 14 yıl boyunca ağır bedeller ödedi. Komşumuz Suriye'nin yeniden ayağa kalkması, bir an önce eski günlerine kavuşması temel önceliğimizdir. Kalıcı refah için İslam dünyasının desteği çok önemli. Suriye'ye özel destek programını başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan "Buna sessiz kalamayız" çıkışı: "Sudan da akan kan bir an önce durdurulmalı" 1

KIBRIS'TA "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME" DESTEK ÇAĞRISI

  • Bölgemizdeki yeni emperyalist oyunda Kıbrıs Adası'nın da menüye eklenmek istendiğini görüyoruz. Sizlerden Kıbrıs Türklerinin iki devletli çözüm temelinde yürüttükleri mücadeleye daha fazla omuz vermenizi bekliyorum. İnşallah ana vatan ve garantör ülke olarak biz de Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan "Buna sessiz kalamayız" çıkışı: "Sudan da akan kan bir an önce durdurulmalı" 2

"TÜRKİYE SOYKIRIMA EN GÜÇLÜ TEPKİYİ VEREN ÜLKELERDEN BİRİ OLDU"

  • Gazze son asrın en vahşi, en barbar soykırımını yaşadı. İsrail 70 bin Filistinliyi katletti. Türkiye İsrail saldırılarının başladığı ilk günden itibaren bu soykırıma en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri oldu. İnsani yardımlarımızla, uluslararası platformlardaki girişimlerimizle zalimlerin karşısına dikildik. Kalıcı ateşkesin temini ve adil bir barışın sağlanması yolunda büyük çaba sarf ettik.
  • Hamas'ın anlaşmaya riayet noktasında oldukça kararlı olduğu görünüyor. Ancak İsrail'in bu konudaki sicilinin çok kötü olduğunu hepimiz görüyoruz. Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaştırmamız ve akabinde yeniden imar çalışmalarına başlamamız gerekiyor. İsrail hükümeti bunu da engellemek için elinden geleni yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan "Buna sessiz kalamayız" çıkışı: "Sudan da akan kan bir an önce durdurulmalı" 3

"SUDAN'DA AKAN KANIN DURDURULMASINDA EN BÜYÜK SORUMLULUK İSLAM ALEMİNDE"

  • Sudan'da El-Faşir'de sivil halka yönelik katliamları hiç kimse kabul edemez. Buna sessiz kalamayız. Sudan'da akan kanın bir an önce durdurulmasında en büyük sorumluluk İslam alemine düşüyor.
  • İİT üyeleri arasında yüzde 25 olarak belirlediğimiz ticaret hedefinin bir hayli gerisindeyiz.
