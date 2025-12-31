HABER

BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat bugün, BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü dolayısıyla Kale Camisi'nde düzenlenen mevlit programı sonrasında namazını kılarken rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Polat'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Polat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

YAZICIOĞLU'NUN YAKIN ARKADAŞLARINDADI

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşlarında olan 72 yaşındaki Polat, uzun yıllar BBP çatısı alında çeşitli kademelerde görev alırken son olarak BBP Sivas İl Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

(İHA)

31 Aralık 2025
31 Aralık 2025

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
