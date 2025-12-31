BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat bugün, BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü dolayısıyla Kale Camisi'nde düzenlenen mevlit programı sonrasında namazını kılarken rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Polat'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Polat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

YAZICIOĞLU'NUN YAKIN ARKADAŞLARINDADI

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşlarında olan 72 yaşındaki Polat, uzun yıllar BBP çatısı alında çeşitli kademelerde görev alırken son olarak BBP Sivas İl Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

(İHA)

