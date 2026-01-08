HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası!
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın X hesabından açıklama yaptı. Aydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özel, dün düzenlenen Beykoz mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Özel, "Erdoğan-Trump ilişkisi Türkiye için bir tehlikedir. Erdoğan, Trump'tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır. Malvarlığı ile tehdit edilmekte, Trump'ın oğlu ile pazarlık etmekte, ülkenin varlıklarını Amerika'ya peşkeş çekmekte. Amerika'dan icazet, cesaret ve güya meşruiyet almaktadır" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Tazminat Özgür Özel erdoğan
