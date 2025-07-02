Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi: "Özgür git göz doktoruna görün"

AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Sizlerin şahsında partimize gönül veren, AK kadroya güvenen her bir gencimize selamlarımı gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızda kalbini kalbimizle birleştiren tüm dostlarımıza selamlarımı yolluyorum.

"DAVA MEKTEBİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Gazze'de kadınlar direnişte destan yazıyor. Teşkilat akademilerini asla sıradan bir eğitim faaliyeti olarak görmüyoruz. Bu platformu ülkemizin yarınlarını şekillendirecek genç kadroların yetiştiği bir dava mektebi olarak görüyoruz.

"MEVLA BİZLERİ MİLLETE HİZMET YOLUNDAN AYIRMASIN"

Türkiye'yi asırlık hayalleriyle buluşturacak, azimli, sabırlı kadroların yetiştiği liderlik akademisi bizim için hayati önemlidir. Katılımcılara yol gösterecek parti mensuplarımızın tamamına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mevla bizleri millete hizmet yolundan ayırmasın.

"MİSYONUMUZ TÜRKİYE YÜZYILININ TÜM İHTİŞAMIYLA İNŞASIDIR"

Biz milletin sinesinden doğan, alnı ak, başı dik bir siyasi hareketiz. Geride hayırla yad edilecek eserler bırakmanın peşindeyiz. AK Parti davası, kendi öz yurdunda yok sayılanların davasıdır. Misyonumuz Türkiye Yüzyılının tüm ihtişamıyla inşasıdır. Biz işte buyuz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için siyaset yapıyoruz. Sizler de fevkalade bir temel üzerinde yükselen, erdemliler hareketinin mensuplarısınız. Biz partimizi böyle kurduk. Erdemliler hareketi dedik.

"GAZETE KÜPÜRLERİYLE PARTİMİZİ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR"

AK Parti olarak, icraatlarımızla, eserlerimizle Türkiye'ye tarihinin en başarılı yıllarını yaşattık. Adımızı şanla şerefle milletin gönlüne yazdırdık. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinden, aile ve sosyal politikalara Türkiye'yi çok yüksek seviyeye çıkardık. Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık. Elbette bu mücadele kolay olmadı. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Gazete küpürleriyle partimizi kapatmaya çalıştılar. Sokak terörüyle bizi diz çöktürmek istediler. FETÖ gibi ihanet çeteleriyle 15 Temmuz'da üstümüze geldiler ama başaramadılar.

"BU COŞKUYLA 2028 BİR BAŞKA OLACAK"

Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 27,9'dan yüzde 36'5'e yükselttik. Kadın girişimcilere yeni destekler, yeni hibe ve teşvik paketleri sunduk. Kadın milletvekili oranını yüzde 4,4'ten yüzde 20 seviyelerine biz çıkardık. Bu coşkuyla inşallah 2028 bir başka olacak. Kale içeriden fethedilir. Kalenin içinde kimler var kadınlar var.

Türk ceza kanununda 2005, 2021, 2022 yıllarında yapılan kapsamlı reformlarla etkin caydırıcı önlemleri biz hayata geçirdik. Şiddeti önleme ve izleme merkezlerimizde kadın konuk evlerimizle KADES ve elektronik kelepçe gibi uygulamalarla kadınların yanında biz olduk.

"ÖZGÜR ÖZEL ALMANYA'YA AK PARTİ'Yİ ŞİKAYET ETMEYE GİTTİ"

Herkes bilsin ki bu kadro alkış almak için eğilen bir kadro değildir. Bu kadro kendi ülkesini yabancılara, yabancı basın kuruluşlarına şikayet eden bir kadro değildir. Özgür neredeydi? Almanya'da. Ne yapmaya gitti? AK Parti'yi şikayet etti. Bizim böyle bir derdimiz yok. İstiklal Marşımızda gururla ne diyoruz?

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Evet. Biz işte böyleyiz. Bu ruhu taşıyoruz. Bu ruhla yaşıyoruz.

Şunu da üzülerek söylemek durumundayım. Kuvayi Milliyeciyiz deyip batıya hoş görünmek için şekilden şekle girenler elbette bizim öz güvenimizi anlayamaz. Çıkarları ve siyasi ikballeri için güç odaklarına bel bağlayanlar bizim dik ve dirayetli duruşumuzu anlayamaz.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'LEMAN' TEPKİSİ: "GİT GÖZ DOKTORUNA GÖRÜN"

Elhamdülillah Müslümanız. Muhammed ümmetindeniz. Bin yıldır İlahi Kerimetullah'ın sancaktarlığını yapan Türk milletindeniz. Şimdi değerli kardeşlerim, CHP Genel Başkanı Özel'e sözde karikatür üzerinden Peygamber Efendimiz'e saygısızlık eden müptezellerin avukatlığını üstlenmeden önce bahsettiğim telgrafı tekrar tekrar okumasını tavsiye ediyorum. Milyonların gördüğü hakareti rezilliği sen göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara. Özgür git bir göz doktoruna görün. Hadi yolsuzlukları, hırsızlıkları diyet borcundan savunuyorsun, peki bu küstahlığı niçin savunuyorsun.

"CHP'NİN ÇOK CİDDİ BİR SİYASİ KIBLE SORUNU VAR"

O saçma sapan cümleleri kurarken hiç mi yüzün kızarmadı? Sen ne zaman bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı gibi davranmayı öğreneceksin. Aslında bu izansızlığın sebebi bellidir. Maalesef bu zat siyasete milletin baktığı yerden bakmıyor, ne yaptığını kime hizmet ettiğini hesap edemiyor. CHP'nin çok ciddi bir siyasi kıble sorunu var. CHP sadece belediye soyguncularının değil milleten kopuk marjinallerin ağzı bozuk sokak eşkıyalarının da oyuncağı haline gelmiştir. CHP tek başına karar alam ehliyeti olmayan bir şahsın elinde giderek marjinalleşmekte"