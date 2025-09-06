HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Her türlü karanlık senaryoya hazırlıklıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni ile 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında 'Terörsüz Türkiye' süreciyle alakalı, İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerini ulaşamayacak. Her türlü karanlık senaryoya hazırız." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Her türlü karanlık senaryoya hazırlıklıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Malatya Valilik Binası Açılış Töreni ile 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Bugün aynı zamanda yeni yatırımlarımızın açılışının yapmanın da gururu yaşıyoruz.

Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla, sıhhat ve afiyet içinde oturmasını temenni ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, mimarından işçimize bu konutta emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

"UMUTLARI SIFIRDAN YEŞERTMEYİ BAŞARDIK"

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerinden biri de Malatya idi. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına veriyoruz. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün alanda 52 bin kişi var. Geride kalanlara Rabbimden sabır diliyorum. 6 Şubat'ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bunu yüreğimizin en derininde hissettik. Bu dert bize yeniden başlamayı öğretti. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.

"DEPREM TURİSTLERİNİ BİR KEZ DAHA HÜSRANA UĞRATIYORUZ"

Yapılanı, edileni, ortaya konulan emeği sizlerde görüyorsunuz. Meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu içindeyiz. Haziran'da 250 bininci konutu depremzede kardeşlerimize vermiştik. Anahtarların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Hükümet bu enkazının altında ne zaman kalacak diye bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Her 3 hak sahibi vatandaşımızın 2'sini evine kavuşturmuş oluyoruz.

ZİRAİ DON OLAYI

Nisan ayında bir zirai don olayı yaşadık. Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık. Sigortası olmayan üreticimizin ise 3,8 milyar liralık ödemelerini yapacağız. Hayırlı olsun.

ERDOĞAN'DAN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÖZLERİ

Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var. Sabırla samimiyetle soğuk kanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı.Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız etmeye çalışıyorlar. Muhtarlıkların kapanması asla söz konusu değildir.

Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah'ın izniyle kurtulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerini ulaşamayacak.

Her türlü karanlık senaryoya hazırız."

