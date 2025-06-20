Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dijital zorbalık' açıklaması! "Evlatlarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz"

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek evlatlarımızın kıymetli ailelerine, 81 ilimizin tamamında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize, maarif ordumuzun tüm üyelerine şükranlarımızı sunuyorum.

"YKS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİMİZE RABBİM ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN"

Cumartesi ve pazar günü YKS sınavına girecek tüm öğrencilerimize Rabbim zihin açıklığı versin diyorum. Burada şu hususun altını çizmek istiyorum, bir ülke için eğitim yalnızca teknolojik boyutuyla değil fikri altyapısıyla da en hayati şartlardan birisidir. Çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur.

Fatih projesi kritik bir noktadır. 21 bin 575 okulun ağ alt yapı kurumunu tamamladık. Okullarımızda teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak için hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında, 27 bin 962 okulumuzu kablolu internet, 4 bin 382 okulumuzu mobil internet, kırsalda bulunan bin 040 okulumuzu ise uydu üzerinden internet ile buluşturduk. Öğrencilerimizin bilişim teknolojileri okuryazarlıklarını geliştirmek için okullarımızda bilişim sınıfları bulunuyor.

"HER ÖĞRENCİNİN GELİŞİMİNİ BİREYSEL DÜZEYDE TAKİP EDİYORUZ"

Son teknoloji ürünü tam donanımlı sınıflar kurarak dijital eğitim alt yapımızı güçlendireceğiz. Çalışmaları süren EBA Akademi ile öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini destekleyen eğitimler sunduk. Her öğrencinin gelişimini bireysel düzeyde takip ediyoruz. Teknolojik eğitim metotlarını çeşitlendiriyoruz. Eğitim çalışmalarımıza yeni teknolojileri kazandırmaya devam ediyoruz. Yapay zekanın eğitimde büyük fırsatlar sunacağını ve önemli paradigma değişimlerine yol açacağının farkındayız. Eğitimde yapay zeka politika belgesini hazırlayarak geçen hafta paylaştık.

Ortaokul ve lise müfredatına entegre ettiğimiz seçmeli yapay zeka derslerimizde teknoloji üreten çözüm geliştiren ve sorgulayan genç bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim teknolojileri sektörümüz ile Bakanlığımız arasında yeni işbirlikleri geliştiriyoruz. Bu projelerle önümüzdeki beş yıl içinde yüzü aşkın yeni girişimciye önemli destekler sunacağız. Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında yapılacak işbirliği ile yüzün üzerinde yerli girişimi küresel düzeyde rekabet edebilecek seviyeye taşıyacağız.

"EVLATLARIMIZI DİJİTAL DEREBEYLERİN İNSAFINA TERK EDEMEYİZ"

Gelişmeler bize veri güvenliğinin önemini tekrar hatırlattı. Yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetlerini gazetelerde okuyoruz. Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla işbirliğimizi artırıyoruz. Sadece bugünün değil geleceğin de ihtiyaçlarını gözeten Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle her alanda yetkin donanımlı özgüvenli ve erdemli gençler yetiştirmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Her alanda yapay zeka kullanımının artmasının çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini inkar edemeyiz. Maalesef tembelliği hazırcılığı ve intihal olaylarını da özendirmektedir. Yapay zeka ürünü araştırma ödev makale ve tez yazımı giderek yaygınlaştırmaktadır. Yapay zeka uygulamaları kişi hazıra konmaya alıştırıyorsa bir müddet sonra bağımlılığa sebep olacaktır. Bunun tüm insanlık için çok büyük bir risk teşkil ettiğine inanıyorum. Dijitalleşmenin ışık hızıyla yayılmasıyla birlikte insanlık olarak kendimizi bir dijital kuşatmayla karşı karşıya hissediyoruz.

Travmalar kaygı bozuklukları ve intihar vakaları dijital zorbalık ve linç kültürünün nasıl bir bela olduğunu göstermektedir. Evlatlarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz. Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımızı sürdüreceğiz"