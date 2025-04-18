Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Eyvallah etmeyeceğiz" resti: "Sanatçıları, fenomenleri hedef aldılar! Korkunç boyutlara ulaştı"

Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak. Sanata gönül vermiş usta sanatçıların eserleri milletimizle buluşacak. Her eser geçmişle gelecek arasında kapı olacak.

Bizim sanat anlayışımızda kibir ve gösteriş yoktur. Bizim sanat felsefemizde Hakk'ın kusursuz eserlerinin iz düşümü, hakikat ışığının yansıması vardır.