Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Eyvallah etmeyeceğiz" resti: "Sanatçıları, fenomenleri hedef aldılar! Korkunç boyutlara ulaştı"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yeditepe Bienali’nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasında CHP'ye yönelik tepkisi ön plana çıktı. "Geçtiğimiz ana muhalefetin başını çektiği haftalarda bir faşist dalgaya şahitlik ettik" diyen Erdoğan sert çıktı.
"BATICILIK TÜRKİYE'Yİ YIKIMA GÖTÜRDÜ"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
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Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak. Sanata gönül vermiş usta sanatçıların eserleri milletimizle buluşacak. Her eser geçmişle gelecek arasında kapı olacak.
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Bizim sanat anlayışımızda kibir ve gösteriş yoktur. Bizim sanat felsefemizde Hakk'ın kusursuz eserlerinin iz düşümü, hakikat ışığının yansıması vardır.
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Balkanlardan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya hayata geçirdiğimiz programlarla köklerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaya çalışıyoruz.
- Batıcılık Türkiye'yi yıkıma götürdü. Milletimizin kültür hazinesi yıllarca reddedildi.
CHP'YE YÜKLENDİ: "ZORBALIKLAR KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI"
- Geçtiğimiz ana muhalefetin başını çektiği haftalarda bir faşist dalgaya şahitlik ettik. Sanat dünyamızı ve sosyal medya fenomenlerini hedef alan zorbalıklar tahammül sınırlarını aşan korkunç boyutlara ulaştı. Sırf kendilerine destek vermediler diye sanatçılarımızı, sporcularımızı ve gençlerimizi linç ettiler. Bu dayatmalardan bunalan birçok isim sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı. Boykot bahanesiyle ülkenin ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Bu ülkede 1940'larda nasıl bir korku ikliminin hüküm sürdüğünü bizlere birkaç gün içinde örnekleriyle tekrar hatırlattılar.
"EYVALLAH ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ"
- Uğruna ağır bedeller ödediğimiz özgürlüklerimizi kimse bu milletin elinden alamaz. Kimse bu ülkenin kültür sanat erbabına dayatmalarda bulunamaz. Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, bağırıp çağıranlar, sözün şehvetine kapılıp sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını görecekler.
"TEK PARTİ FAŞİZMİ TARİHE KARIŞTI"
- Ana muhalefetin hortlatmaya çalıştığı tek parti faşizmi tarihe karıştı. Eski Türkiye'nin kötü bir hatırası olarak da hep öyle kalacak. Darbenin, cuntanın, baskıların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmez.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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