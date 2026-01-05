Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "NATO için de önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
F-35 MESAJI
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- F-35'e dönüş NATO için de önemli. Türkiye'nin programdan çıkarılması haksızlık.
- ABD'den LNG tedarikini artırdık. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda hareket ederiz.
"YEGANE AKTÖRÜZ"
- Türkiye, hem Putin hem Zelenski ile konuşabilen yegane aktör.
- Türkiye, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasında önemli aktörlerden biri oldu.
- Gazze'de istikrar gücünün başarı şansı, sahada meşruiyeti olan aktörlerin içinde yer almasına bağlıdır.
