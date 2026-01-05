HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "NATO için de önemli"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan "F-35'e dönüş NATO için de önemli. Türkiye'nin programdan çıkarılması haksız" açıklamasıyla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "NATO için de önemli"
Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

F-35 MESAJI

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

  • F-35'e dönüş NATO için de önemli. Türkiye'nin programdan çıkarılması haksızlık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan F-35 açıklaması: "NATO için de önemli" 1

  • ABD'den LNG tedarikini artırdık. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda hareket ederiz.

"YEGANE AKTÖRÜZ"

  • Türkiye, hem Putin hem Zelenski ile konuşabilen yegane aktör.
  • Türkiye, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasında önemli aktörlerden biri oldu.
  • Gazze'de istikrar gücünün başarı şansı, sahada meşruiyeti olan aktörlerin içinde yer almasına bağlıdır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da "bellek krizi" stokları vurduAlmanya'da "bellek krizi" stokları vurdu
Necla Özmen'den "Babam" dediği Trump'a 'Maduro' çağrısıNecla Özmen'den "Babam" dediği Trump'a 'Maduro' çağrısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.