Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek: "Barış için her türlü seferberliği ilan ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'G20 Liderler Zirvesi' sonrası basın toplantısında konuştu. Güney Afrika'nın Filistin'e verdiği desteğe vurgu yapan Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika Devleti’ni, toplumunu ve yöneticilerini tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum" dedi. Putin ile görüşeceğini de aktaran Erdoğan, "Barış için her türlü seferberliği ilan ettik, başaracağız" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

'G20 Liderler Zirvesi' kapsamında Güney Afrika'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

G20'nin Afrika'da düzenlenmesinden memnunuz Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk kez bundan tam 20 yıl önce 2005 yılında başbakan olarak geldim. Akabinde, 2011 senesinde yine Başbakan olarak, 2018 yılında ise BRICS yolculuğu münasebetiyle Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu güzel ülkeyi ziyaret etme fırsatı buldum.

Güney Afrika'nın Filistin davasına verdiği desteği çok kıymetli buluyorum. Özellikle çoğu çocuk kadın ve sivil 70 bin Filistinli'nin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek bir duruş sergiledi. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika Devleti’ni, toplumunu ve yöneticilerini tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum.

"KİMSEDEN ÇEKİNMEDEN FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKTIK"

Türkiye olarak biz de kimseden çekinmeden Filistin davasına sahip çıktık. 103 bin tonu aşan insanı yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kuruluna kadar küresel barış sağlanamaz. Mazlum Filistin halkıyla birlikte tüm insanlığın barışı huzuru için bu konudaki ilkeli duruşumuzu muhafaza edeceğiz.

G20'nin bugüne kadarki çalışmalarının bir muhasebesini yaptık. Katılımcı diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdik"

"BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ SEFERBERLİĞİ İLAN ETTİK"

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Erdoğan, "Bu hafta Sayın Zelenskiy ile görüşmem oldu yarın da Sayın Putin ile telefonda görüşeceğim. Barış için her türlü seferberliği ilan ettik, başaracağız" dedi.

"SOYKIRIMIN FAİLİ VE SORUMLUSU İSRAİL'DİR, NETANYAHU'DUR"

İsrail'in saldırılarına yönelik gelen soruyu da cevaplayan Erdoğan, "Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık net ortada. Siyonistlerin bu soykırımını görüştüğüm iki liderlerle Netanyahu konusunu ifade ediyorum. Soykırımla ilgili her şeyi açık ve net ifade ediyorum. 60 bin kişinin öldürülmüş olduğu Gazze'de Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili ve sorumlusu İsrail'dir, Netanyahu'dur" ifadelerini kullandı.

'TAHIL KORİDORU' AÇIKLAMASI: "PUTİN'DEN RİCA EDECEĞİM"

Rusya ile Ukrayna arasındaki olası ateşkes için değerlendiren Erdoğan, "Her şeyden önce Zelenskiy ile geçen hafta Ankara'da bir görüşme yaptığımı söyledim yarın da Putin ile bir görüşmem olacak. Bizim tahıl koridoru gayretimiz vardı, bu bizim aslında barışa giden yolu açmak için yaptığımız bir şeydi. Biz bu barışa tahıl koridoruyla ulaşalım istedik, yarın yapacağımız görüşmelerde bunu Sayın Putin'den rica edeceğim, bunu başlatabilirsek çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Bu kadar insan öldü, bu ölümleri durdurmak için neler yapabiliriz bunu müzakere edeceğim. Bu görüşmeden sonra da gerek Sayın Trump gerek Avrupalı liderlerle görüşeceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

