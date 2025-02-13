Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' resti: "Pazarlık konusu yapılamaz! Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'daki programı devam ediyor. Erdoğan son olarak Türkiye-Pakistan İş Forumu’nda konuştu. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Erdoğan'ın gündeminde Gazze de vardı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 1,4 milyar dolara dayandı.
Filistinliler taahhütlerini yerine getirirken İsrail’in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, inşallah ebediyen de öyle kalacak.
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