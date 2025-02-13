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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' resti: "Pazarlık konusu yapılamaz! Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir"

13.02.2025 15:20
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze topraklarıyla ilgili skandal çıkışıyla başlayan tartışmaya yönelik mesaj verdi. "Filistinlilerin uğrunda şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz" diyen Erdoğan, "Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, inşallah ebediyen de öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' resti: "Pazarlık konusu yapılamaz! Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'daki programı devam ediyor. Erdoğan son olarak Türkiye-Pakistan İş Forumu’nda konuştu. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Erdoğan'ın gündeminde Gazze de vardı.

"PAKİSTAN'IN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATMASI BEKLENİYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 1,4 milyar dolara dayandı.

  • Her geçen yıl dönüşen Pakistan ekonomisinin önümüzdeki dönemde önemli projelere imza atması bekleniyor.

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GAZZE MESAJI: TOPRAKLARI PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ

  • Filistinliler taahhütlerini yerine getirirken İsrail’in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, inşallah ebediyen de öyle kalacak.

  • Filistinlilerin uğrunda şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. İnsanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzeli yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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