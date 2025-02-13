Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' resti: "Pazarlık konusu yapılamaz! Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir"

Filistinliler taahhütlerini yerine getirirken İsrail’in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, inşallah ebediyen de öyle kalacak.