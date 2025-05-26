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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gözlerinin yaşına bakmayız" resti! 'Koltuk' çıkışı: "Vatandaşa zulmeden kimseye müsamaha göstermeyiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kamuda israf' konusunda çarpıcı mesajlar geldi. "Görevini kötüye kullanan, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmayız" diyen Erdoğan kamu personelinden bu konuda beklediği hassasiyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gözlerinin yaşına bakmayız" resti! 'Koltuk' çıkışı: "Vatandaşa zulmeden kimseye müsamaha göstermeyiz"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde kamuda etik ve israf konuları vardı.

"KAMUDA ETİK BİLİNÇ YAYGINLAŞACAK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • 228 bin 922 kamu görevlisi etik eğitimi aldı. Kamuda etik bilinç yaygınlaşacak, nitelikli eğiticiler yetişecek.

"GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADIK, BAKMAYIZ"

  • Görevini kötüye kullanan, milletin talep ve beklentilerine cevap veremeyen, devletin saygınlığına, itibarına, kerim devlet kimliğimize halel getiren, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, hele hele beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız. Koltuğundan güç devşirerek, hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden kimseye müsamaha göstermeyiz.

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  • Kimsenin mevzuattaki boşluktan yararlanarak milletimizin tek bir ferdinin bile hak ve hukukunu çiğnemesine müsaade etmeyiz. Kamu personelimizin bu noktalarda azami hassasiyet göstermelerini bekliyorum.

"ARZU ETTİĞİMİZ DEVLET MODELİNİN OLGUNLAŞTIRILMASI NOKTASINDA BÜYÜK MESAFELER KAYDETTİK

  • Kamu idaresinde etik kuralları 2025'te belirleyerek uygulamaya aldık. Devlet mekanizmasının daha sağlıklı işlemesini sağlamak, devletin vatandaşımıza daha hızlı, verimli, nitelikli hizmet vermesini temin etmek için tüm adımları attık. Aradan geçen 20 yılda bu konuda ciddi bir bilgi birikimi ve uygulama örneği oluştu. Arzu ettiğimiz devlet modelinin olgunlaştırılması noktasında büyük mesafeler kaydettiğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum.

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'KİBİR ABİDELERİ' ÇIKIŞI

  • Kendisini vatandaştan üstün gören, vatandaşla muhatap olmaktan imtina eden kibir abideleri, milletimize yıllarca adeta kan kusturdu. FETÖ gibi ihanet çetelerinin, terör örgütlerinin, türlü şebekelerin devlet kadrolarına sızarak milletimizin geleceğine kastettiği günleri yaşadık.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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