HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gündem yaratacak çıkış: ‘İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü grup konuşmasına İBB’ye yönelik devam eden soruşturma ile ilgili yine gündem yaratacak ifadeler kullandı. Erdoğan konuşmasında “Kurultayla birlikte kavuk Sayın Özel'in başına geçmiş oldu. Oyunu yazan onlar, çalıp çırpan onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar. Şikayeti yapan onlar” şeklinde konuştu. Öte yandan 'Terörsüz Türkiye' konusunda kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gündem yaratacak çıkış: ‘İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında CHP’ye ve ismini vermeden Ekrem İmamoğlu’na yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mart’tan bu yana yaşanan süreci bir tiyatro sahnesine benzeterek çok farklı bir oyun oynandığını belirtti.

"YARIN DEM PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞECEĞİM"

'Terörsüz Türkiye' konusunda kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğim. Terörsüz Türkiye irademizi teyit edeceğiz" dedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“19 Mart’tan bu yana siyaset sahnesinde çok farklı bir oyun oynanıyor.

Bütün Türkiye, son 20 gündür bir tiyatro izliyoruz; daha doğrusu, “Hisseli Harikalar Kumpanyası” izliyoruz.

-Oyunun yazarı CHP’liler…

-Oyunun kurgucusu CHP’liler…

-Oyunun figüranları CHP’liler…

-Sahne, CHP’nin sahnesi…

-Perdeyi açan CHP, kapatan CHP…

2

-Oyunu yazan onlar...

-Oyunu sahneleyen onlar...

-Çalıp çırpan onlar...

-İstanbul’da “Escobar Düzeni” kuranlar onlar...

-Paylaşım kavgası veren onlar...

-Şikâyeti yapan onlar...

-Tanıklığı yapan onlar...

-Savcıların kapısında ihbar sırasına giren onlar...

-Ama zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa ceza! Fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa ceza!
Kucağında bebeği varken darp etti!Kucağında bebeği varken darp etti!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum

Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum

O iddia endişelendirdi! Bakın tavuklara ne yapmışlar! Son kullanma tarihi...

O iddia endişelendirdi! Bakın tavuklara ne yapmışlar! Son kullanma tarihi...

Eğlence mekanının çatısı çöktü, onlarca kişi hayatını kaybetti

Eğlence mekanının çatısı çöktü, onlarca kişi hayatını kaybetti

Meclis'te gergin anlar! Fıkra sonrası Bozdağ özür istedi

Meclis'te gergin anlar! Fıkra sonrası Bozdağ özür istedi

Özel kolejde skandal: Haberi duyan veliler okulu bastı!

Özel kolejde skandal: Haberi duyan veliler okulu bastı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.