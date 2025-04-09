Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gündem yaratacak çıkış: ‘İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında CHP’ye ve ismini vermeden Ekrem İmamoğlu’na yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mart’tan bu yana yaşanan süreci bir tiyatro sahnesine benzeterek çok farklı bir oyun oynandığını belirtti.

"YARIN DEM PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞECEĞİM"

'Terörsüz Türkiye' konusunda kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğim. Terörsüz Türkiye irademizi teyit edeceğiz" dedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“19 Mart’tan bu yana siyaset sahnesinde çok farklı bir oyun oynanıyor.

Bütün Türkiye, son 20 gündür bir tiyatro izliyoruz; daha doğrusu, “Hisseli Harikalar Kumpanyası” izliyoruz.

-Oyunun yazarı CHP’liler…

-Oyunun kurgucusu CHP’liler…

-Oyunun figüranları CHP’liler…

-Sahne, CHP’nin sahnesi…

-Perdeyi açan CHP, kapatan CHP…

-Oyunu yazan onlar...

-Oyunu sahneleyen onlar...

-Çalıp çırpan onlar...

-İstanbul’da “Escobar Düzeni” kuranlar onlar...

-Paylaşım kavgası veren onlar...

-Şikâyeti yapan onlar...

-Tanıklığı yapan onlar...

-Savcıların kapısında ihbar sırasına giren onlar...

-Ama zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar.”