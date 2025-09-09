HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırına sert tepki: "Terörizmi devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsrail'in Katar'daki saldırılarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır" dedi.

Mustafa Fidan

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere toplantısına düzenlediği saldırıyı sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan paylaşımında, "Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İsrail in saldırına sert tepki: "Terörizmi devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır" 1

"GÖZÜ DÖNMÜŞ NETANYAHU HÜKÛMETİ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İsrail in saldırına sert tepki: "Terörizmi devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır" 2

"TERÖRİZMİ BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRENLER HEDEFİNE ULAŞAMAYACAK"

Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır.

İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

09 Eylül 2025
09 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

