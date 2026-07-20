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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı: "Asla yalnız bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı: "Asla yalnız bırakmayacağız"
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü dolayısıyla açıklama paylaştı.

"ŞÜKRANLA YÂD EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan "Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum" dedi.

Erdoğan, paylaşımına şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" ifadeleriyle noktaladı.

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Recep Tayyip Erdoğan
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