Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC seçimleri sonrası ilk değerlendirme! "KKTC'nin hak ve çıkarlarını savunacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'deki seçimlerin ardınan ilk değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürmen'i tebrik eden Erdoğan, "Bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerinde bulundu.

ERDOĞAN: "KKTC'NİN HAK VE ÇIKARLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."