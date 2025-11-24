HABER

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun kararı hakkında açıklama! "Terörün tasfiyesini hızlandıracak"

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e baskının arttırılması gerektiğini belirtirken, "İnsanı yardımların bölgeye kesintisiz gelmesi gerekmektedir." Erdoğan ayrıca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de komisyonun aldığı kararı 'terörün tasfiyesini hızlandıracak' bir adım olarak nitelendirdi.

Doğukan Akbayır

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında geçtiğimiz günlerde komisyonun aldığı İmralı kararı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın konuyla ilgili söyledikleri şu şekilde:

"(Terörsüz Türkiye) Komisyonun son kararını sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Uluslararası toplumun kararlı, tutarlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyması, inanıyorum ki Netanyahu'yu durduracaktır. Hamas, İsrail'in bütün bu provokasyonlarına karşı büyük bir sabır örneği ortaya koyuyor, ateşkese bağlı kalıyor. Bu ateşkesin eksiksiz uygulanması şarttır. İsrail'e diplomatik baskının hissedilir derecede artırılması, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaşımının önünün açılması ertelenemez bir mecburiyettir"

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesiyle ilgili de konuştu:

"Ülkemizin milli güvenliği söz konusu olduğunda hangi adımları attığımız herkesin malumu. Benzer tehlikeyle tekrar karşılaşırsak gereğini yaparız"

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında Erdoğan, "Türkiye olarak daha önce İstanbul'da nasıl önemli bir rol oynadıysak, bugün de aynı yapıcı tavrı sürdürmeye hazırız"

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde TBMM'de Komisyonun aldığı İmralı kararı hakkında da konuştu. Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Komisyonun son kararını sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz"

KILIÇDAROĞLU SÖZLERİ

"Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir. CHP yönetiminin tek gündemi yargının önündeki korkunç iddiaları perdelemek, gürültü çıkartarak partinin içine düştüğü bataklığın görülmesini engellemektir"

