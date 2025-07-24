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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması mesajı: Dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz

Lozan Barış Antlaşması’nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması mesajı: Dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102. yıl dönümüne ilişkin mesajını paylaştı.

"LOZAN’DAN 102 YIL SONRA ÜLKEMİZİN KALKINMA VE REFAH YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR"

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102’nci yıl dönümüdür.

Lozan’dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir.

"DÜNYADA MÜESSİR BİR GÜÇ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Barışı, iş birliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz.

Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız.

Lozan Barış Antlaşması’nın 102’nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in yanı sıra Millî Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yâd ediyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Lozan Antlaşması
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