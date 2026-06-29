Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merz'le kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya’nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde Avrupa’nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve “Transatlantik Bağın” muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğini, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalışıldığını belirtti.