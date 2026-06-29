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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merz'le kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merz'le kritik görüşme
Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya’nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde Avrupa’nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve “Transatlantik Bağın” muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğini, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalışıldığını belirtti.

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Recep Tayyip Erdoğan
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