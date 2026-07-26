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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik telefonu

Milli takım, Çin'in ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonu aracılığıyla Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın başarısından dolayı başta oyuncular ve teknik ekip olmak üzere emeği geçen herkesi kutladı.

Üstündağ da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Kupayı size getiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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