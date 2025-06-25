Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Trump'ın iyi niyetli olduğunu gördük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey’de NATO Zirvesi’nde önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Uluslararası gündemi domine eden olayların hemen hepsi Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanıyor. Ülkemizi tüm bu krizlerin uzağında tutmaya gayret ediyoruz. Konsey oturumunda savunma harcamalarımızı 10 yıllık sürede gayri safi yurt içi hasılalarımızın yüzde 5'i düzeyine çıkarmayı kararlaştırdık"

"Müttefikler arasındaki savunma sanayii ürünlerinin ticaretinde engellerin kaldırılmasına yönelik anlayışın ittifak belgelerine yansıtılmasına öncülük ettik. Ukrayna'daki savaşın bölgesel ve küresel etkileri oldu. Türkiye olarak savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sonlandırılması için çabalarımızı sürdürüyoruz"

"Lahey'de terörle mücadelenin ancak müttefiklerin samimi dayanışmasıyla başarılabileceğini vurguladım. Zirve bildirisine bu tehdidin yansıtılmasını sağladık"Üye olmayan müttefiklerin Birliğin (AB) savunma sanayii girişimlerine tam olarak dahil edilmesinin tüm Avrupa'nın menfaatine olacağını vurguladım"

RUSYA-UKRAYNA

"İstanbul'da bir kez daha arabuluculuğa başladık. İlave esir ve cenaze takasları hususunda önemli ilerleme sağlandı. Olası bir ateşkese dair açık bir görüş alışverişinde bulunuldu. Ateşkes ve kalıcı barış için bir fırsat penceresinin aralandığı kanaatindeyim. Hedefimiz taraflar arasında ilave somut adımlar atılmasına destek olmak suretiyle kalıcı barış sürecinin taşlarını döşemektir. Savaşın en kısa sürede neticelendirilmesi umudunu koruyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz."

"GAZZE'DEKİ TRAJEDİ İNSANİ FELAKETE DÖNDÜ"

"İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki insani trajedi, insani felakete dönüşmüş durumda. Vicdan sahibi hiçbir insan böyle bir vahşete sessiz kalamaz. Bölgedeki tüm ülkeler gibi İsrail'in de güvenliği komşularının istikrarından, huzurundan ve refahından geçmektedir. Hiçbir kural tanımayan uluslararası hukuku açıkça ihlal eden İsrail ihlallerine yenilerini ekliyor. "

İSRAİL-İRAN

"En son askeri tırmanma bölgemizi çok ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı. Krizin ilk anından itibaren yoğun diplomasi trafiği yürüttük. İran'la sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakere ile mümkündür. Bölgemiz, savaşla, yıkımla hiçbir yere ulaşılamayacağının örnekleriyle doludur. Ateşkesin kalıcı sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. ABD Başkanı Trump'ın gayretiyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Dostum Trump'ın çağrısına tarafların koşulsuz uymasını bekliyoruz"

"GELECEK YIL MÜTTEFİKLERİMİZİ TÜRKİYE'DE AĞIRLAYACAĞIZ"

"Zirve kapsamında birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdim. Bu kapsamda sırasıyla ABD Başkanı, Almanya Şansölyesi, Birleşik Krallık Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Hollanda Başbakanı, Romanya Cumhurbaşkanı'nın aralarında olduğu pekçok liderle bir araya geldim. Temaslarımda müttefiklerimizle ikili ilişkilerimizi geliştirmenin yollarını hem de zirve gündemini ele aldık. Ülkemizin önümüzdeki sene NATO zirvesine ev sahipliği yapma önerisi de zirvemizde neticeye bağlandı.Gelecek yıl müttefiklerimizi Türkiye'de ağırlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"TÜRKİYE BÖLGESİNDE BİR BARIŞ ÜLKESİDİR"

"Türkiye'ye yönelik bir saldırı olmadığı takdirde ki şu anda böyle bir şey söz konusu değil, Türkiye bölgesinde bir barış ülkesidir, bölgedeki barış için tüm gayreti göstermektedir. İsrail’in çekilmez, dayanılmaz tavrına karşı da biz orada zulmün karşısında yer almaya devam edeceğiz. Zalimlerin karşısında yer aldık, zulmün karşısında yer aldık ve yer almaya devam ediyoruz"

EUROFIGHTER SATIŞI

"Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Bu konuda olumlu gelişmeler var"

F-35 PROGRAMI

"Sayın Trump ile görüşmede S-400'ü konuşmadık, o bitmiş bir iş. F-35 konusunu görüştük. F-35 konusunda 1 milyar 300-400 milyon dolar ödeme yaptık ve F-35'leri alma noktasında Sayın Trump'ın da iyi niyetli olduğunu gördük. F-16'larımızın bakım onarımı ve F-35'lerin alımıyla ilgili çalışmalarımızı sorumlu arkadaşlarımız devam ettiriyorlar."