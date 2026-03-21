Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı: "İnsanlığa barış getirsin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevruz Bayramı nedeniyle videolu bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Nevruz'un yeni başlangıçların sembolü olduğuna dikkat çekti ve şu ifadelere yer verdi:

"NEVRUZ GÜNÜNÜ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

"Aziz milletim, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nevruz etkinliğimizi bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü canı gönülden tebrik ediyorum.

"İNSALIĞA BARIŞ GETİRSİN"

Nevruz'un ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Bu anlamlı günün savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum"