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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.03.2025 20:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “Büyükelçiler ile İftar” programında önemli açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyükelçiler ile İftar Programı'nda konuşuyor.

İşte açıklamalarından satır başları;

"Ramazan ayının İslam dünyası başta olmak üzere dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ve oruç, insanların her yıl 1 ay süreyle katıldığı bir ruh şölenidir. Bu sofra muhabbet sofrasıdır.

"ASKERİ VE SİYASİ PATLAMALAR OLACAKTIR"

Savaşlar iyice derinleşen ekonomik sıkıntılar ile hala birçok ülkede devam ediyor. İslam düşmanlığı, küresel çatışmalar ve ticaret savaşları uluslararası sistemi çıkmaza sürüklüyor. Kelimenin tam anlamıyla daha adaletsiz ve acımasız uluslararası bir gerçeklik inşa ediliyor. Önüne geçilmezse bunun varacağı yer askeri veya siyasi patlamalar olacaktır.

Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlama vakti çoktan gelmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Recep Tayyip Erdoğan
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