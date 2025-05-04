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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu!

Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreni sonrası CHP lideri Özgür Özel, yumruklu saldırıya uğradı. Saldırının ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu!
Hande Dağ

Dün vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da açıklama geldi.

Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.

Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır.

Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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