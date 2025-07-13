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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'Ümmetçi' çıkışına sert yanıt: "Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'ümmetçi' çıkışına yanıt verdi. Erdoğan, "Bizim muhatabımız kuklalar değil onları istediği gibi oynatan kuklacılardır. Kardeşlik manifestomuz bir insanı neden rahatsız eder. Türk Kürt ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin evladı neden rahatsız olur. Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'Ümmetçi' çıkışına sert yanıt: "Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?"
Melih Kadir Yılmaz

AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kapanış Oturumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Özel in Ümmetçi çıkışına sert yanıt: "Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?" 1

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımızın değerli mensupları, aziz vatandaşlarım, hanımefendiler beyefendiler AK Parti toplantımızın kapanışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz için hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. İki gün boyunca özverili çalışmaları ile tesis çalışanı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sıcak havaya rağmen büyük fedakarlık ile görevini yerine getiren emniyet ve basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Kızılcahamamlı kardeşlerimize de samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Özel in Ümmetçi çıkışına sert yanıt: "Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?" 2

Toplantımıza sunumlarıyla, sorularıyla katkı veren arkadaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. İnşallah burada ortaya çıkan ortak akıl, politikalarımızın geliştirilmesine ışık tutacaktır.

Dost ve kardeşlerimize güven veren hasım ve rakiplerimize korku salan mesajlarımızın yerini bulduğunu görüyoruz. Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye yüz yılı ülkümüzü adım adım kuvveden fiile çıkarıyoruz.

Cuma günü yapılan merasim bu bakımdan anlamlıydı. Silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Arzumuz grubu olan tüm siyasi partilerin meclis çatısı altında atılacak adımlara destek vermesidir. Kimsenin süreci baltalamaya, küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Hayatta ve siyasette her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun huzurunu etkileyecek böylesi bir hayati meselede uzlaşmaz tavır sergilemenimn telafisi olmaz. Benim milletim bunu affetmez.

AK Parti olarak söz konusu Türkiye'nin istikbaliyse biz herkesle konuşmaya hazırız. Eleştiriye açığız, yeni fikirlere açığız. Yeter ki Türkiye'nin faydasına olsun, yeter ki bu milletin hayrına menfaatine olsun. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Biz kişi siyaseti yapmıyoruz, biz çıkar siyaseti yapmıyoruz. Biz küçük siyaset yapmıyoruz, biz ülke siyaseti, Türkiye siyaseti yapıyoruz. Ne yapıyorsak şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere, ülkemizin çıkarlarını düşünerek yapıyoruz.

Sürece kuşku ile bakanları da anlıyor ve onların tereddütlerini gidermek için çabalıyoruz. Bu yeni dönem AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, DEM Parti'ye değil tüm siyasi partilere önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yöneticilerinin sürece dahil olmalarını önemli görüyoruz. Biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandığı dönemde ülkemizi hak ettiği yere ancak böyle taşıyabilir ve büyük ve güçlü Türkiye'yi ancak böyle kurabiliriz.

Yeni bir senaryo ile karşı karşıyayız. Sorumsuz, şuursuz siyasi söylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer figüranlar farklı ama oyun aynı oyun. Bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da yöntemleri de aktörleri de çok iyi tanıyoruz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Sadece umut iklimi değil, ülkemizin stratejik hamleleri de baltalanmaya çalışılıyor. Milli ekonomiye karşı boykot listesi ile ekonomimize zarar verilmek isteniyor. CHP'nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almamamızın nedeni budur. Biz kimlerle mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil onları istediği gibi oynatan kuklacılardır. Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı neden rahatsız eder. Türk Kürt ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin evladı neden rahatsız olur. Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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