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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hristiyan inancına sahip yurttaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yayımladığı mesajında, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.

"BİRLİKTELİĞİN, KARDEŞLİĞİN VE PAYLAŞMANIN SİMGESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz. Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum."

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Paskalya bayram recep tayip erdoğan
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