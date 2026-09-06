Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polis memuru Topatan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Mehmet Ali Topatan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta trafik denetlemesi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi. Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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