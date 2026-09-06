Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polis memuru Topatan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta trafik denetlemesi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır