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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polis memuru Topatan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Mehmet Ali Topatan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polis memuru Topatan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta trafik denetlemesi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Recep Tayyip Erdoğan
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