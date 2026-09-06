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Bakan Gürlek duyurdu! Ormanlarımıza kasteden 16 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadarki orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 16 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Gürlek duyurdu! Ormanlarımıza kasteden 16 şüpheli tutuklandı
Melih Kadir Yılmaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülkemizdeki orman yangınlarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"16 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek şunları söyledi:

"Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Yeşil Vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı"

"ORMAN YANGINLARINA KARŞI ADLİ MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ SÜRDÜRECEĞİZ"

Gürlek açıklamalarının devamında ise "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde; yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor. Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" dedi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek
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