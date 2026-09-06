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Elazığ’da sağanak ve dolu etkili oldu

Elazığ’da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ’da sağanak ve dolu etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarda bulunduğu Elazığ’da bir anda başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağıştan dolayı sokaklarda su birikintisi oluşurken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs duraklarına sığındı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Elazığ ve Tunceli’nin doğusu ile Bingöl’de öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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