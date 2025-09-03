Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler! "Netanyahu denilen gaddara, kafire seyirci kalamayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan peygamber efendimizin yer yüzünü teşriflerin sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.

Aile bizler için çok çok önemli. Aileyi muhabbet ocağı yapacak tüm çözümler, tüm reçeteler Allah Resulünun aile hayatında mevcuttur.

Bilhassa kadına ve çocuğa yönelik şiddetin endişe verici boyutlara ulaştığı günümüzde Peygamber Efendimizin aile hayatını daha fazla öğrenmeye, daha çok örnek almaya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum.

Diyanet Teşkilatımızla birlikte Mevlid-i Nebi Haftası'nın en güzel şekilde idrak edilmesi için elini taşın altına koyan tüm kurum ve kuruluşlardan Allah razı olsun diyorum.

"NETANYAHU DENEN GADDARA SEYİRCİ KALAMAYIZ"

Peygamber aşkı, aziz milletimizin yüreğinde adeta kök salmış yüce bir çınardır. Biz bu yüzden dünyadaki Müslümanlara derin bir muhabbet besleriz. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa gönlümüz, aklımız, ruhumuz oradadır.

Onun için biz şu anda Filistin'deyiz. Onun için biz şu anda Gazze'deyiz. Onun için biz şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyımına asla seyirci kalamayız. Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır."

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır