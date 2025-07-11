Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: 'Gazze'de yaşananlar Srebrenitsa'dan gerekli dersleri çıkarmadığını gösteriyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Srebrenitsa Soykırımının 30'uncu Anma Töreni" programına bir video mesaj gönderdi.

Mesajında Srebrenitsa Soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını ancak burada yaşananlara rağmen uluslararası toplumun ders almadığını söyledi. Uluslararası toplumun Gazze'de yaşanan soykırıma da sessiz kaldığını belirten Erdoğan, İsrail'in, Filistin'e yönelik soykırımın hesabını er ya da geç hukuk ve tarih önünde vereceğini belirtti.

"İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ ZİHNİYETLE MÜCADELEMİZİ BUGÜN DE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Yaşanan soykırımın ardından 30 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sevgili Bosna Hersekliler, kıymetli şehit aileleri, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu matem günümüzde Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin taziyelerini iletiyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Soykırımının üzerinden geçen 30 yıla rağmen vahşice öldürülen bütün Boşnak kardeşlerimizin acıları yüreğimize daha dün düşmüş gibi tazedir. Uluslararası toplumun soykırımı durdurmak için gerekli sorumluluğu üstlenmemesi telafisi mümkün olmayan utançla anılacak bir zafiyettir. Bu vahşeti görmezden gelen insanlıktan nasibini almamış zihniyetle mücadelemizi bugün de kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER REFORMU ÇAĞRIMIZIN ESASINI İŞTE BU BANA DOKUNMAYAN YILAN BİN YIL YAŞASIN ZİHNİYETİYLE MÜCADELE OLUŞTURUYOR"

BM Genel Kurulunun 11 Temmuz'u 1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Günü ilan etmesinin öneminden bahseden Erdoğan, "Her daim gündemde tuttuğumuz Birleşmiş Milletler Reformu çağrımızın esasını işte bu bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın zihniyetiyle mücadele oluşturuyor. Bu mücadelede büyük fikir ve devlet adamı merhum Aliya İzzet Begoviç'in 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' sözleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Ülkemizin eş sunuculuğunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u 1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Günü olarak ilan etmesi soykırıma karşı güçlü iradenin tezahürü olmuştur. Soykırımın işlendiği başlıca mahal olan Srebrenitsa Akü Fabrikası'nda ülkemizin desteğiyle kurulan Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Anma Müzesinin bu bakımdan önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR ULUSLARARASI TOPLUMUN SREBRENİTSA'DAN GEREKLİ DERSLERİ ÇIKARMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Yaşanan soykırıma rağmen uluslararası toplumun bu tür olaylara olan bakış açısının değişmediğine değinen Erdoğan şöyle devam etti:

"Ne acıdır ki bugün Gazze'de yaşananlar uluslararası toplumun Srebrenitsa'dan gerekli dersleri çıkarmadığını gösteriyor. Srebrenica'da sessiz kalan uluslararası toplum Filistin'de son yıllarda yaşanan zulümleri de sadece seyrediyor. İsrail yönetimi 57 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı ve genç Filistinliye yönelik soykırımının hesabını er ya da geç hukuk ve tarih önünde verecektir. Kıymetli kardeşlerim uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Srebrenitsa Soykırımını inkar eden ve savaş suçlularını yücelten her türlü ifade ve beyanı reddediyoruz. Savaş sonrası evlerine dönen kişilere yönelik saldırı ve tacizleri lanetliyoruz. Balkanlar ve Avrupa'nın istikrarı bakımından Bosna Hersek'te tüm kesimleri kapsayan bir iç uzlaşının tesis edilmesi samimi temennimizdir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenine yönelik şartsız desteğimizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye olarak gerek çok uluslu gerek ikili planda barış, huzur ve istikrarın korunması için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Srebrenitsa soykırımında şehitlik mertebesine erişen Boşnak kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Rabbim yakınlarına sabırlar ihsan eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır