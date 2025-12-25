HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan mesajı: "Dünyanın en büyük insanlık krizlerinden birisi orada yaşanıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, engellemek için ciddi adımların atılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan mesajı: "Dünyanın en büyük insanlık krizlerinden birisi orada yaşanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Burhan ile Erdoğan arasında baş başa yapılan görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sudan mesajı: "Dünyanın en büyük insanlık krizlerinden birisi orada yaşanıyor" 1

ERDOĞAN: "SUDAN'DA İNSANLIK KRİZİ YAŞANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da yaşanan insanlık krizine dikkat çekerek dünyaya seslendi. Erdoğan, Sudan'daki çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, engellemek için ciddi adımların atılması gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE, SUDAN'A İNSANİ YARDIM YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin insani klrizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardım yoluyla karşılamaya devam edeceğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sudan mesajı: "Dünyanın en büyük insanlık krizlerinden birisi orada yaşanıyor" 2

ÇEŞİTLİ İSİMLER DE YEMEĞE KATILDI

Basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeğine, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

(AA)

25 Aralık 2025
25 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklarının yüzlerine yastık bastırıp vurmuş!Çocuklarının yüzlerine yastık bastırıp vurmuş!
Sürücüler zor anlar yaşadı! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktıSürücüler zor anlar yaşadı! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sudan Recep Tayyip Erdoğan çatışma
En Çok Okunan Haberler
Yılbaşı öncesi dev 'DEAŞ' operasyonu: 115 gözaltı, sayı artacak

Yılbaşı öncesi dev 'DEAŞ' operasyonu: 115 gözaltı, sayı artacak

Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.