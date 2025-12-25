Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan mesajı: "Dünyanın en büyük insanlık krizlerinden birisi orada yaşanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Burhan ile Erdoğan arasında baş başa yapılan görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçildi.

ERDOĞAN: "SUDAN'DA İNSANLIK KRİZİ YAŞANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da yaşanan insanlık krizine dikkat çekerek dünyaya seslendi. Erdoğan, Sudan'daki çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, engellemek için ciddi adımların atılması gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE, SUDAN'A İNSANİ YARDIM YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin insani klrizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardım yoluyla karşılamaya devam edeceğini bildirdi

ÇEŞİTLİ İSİMLER DE YEMEĞE KATILDI

Basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeğine, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

