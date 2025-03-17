Sabit ve dar gelirli vatandaşları işaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! "Ciddi adımlar atacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"CESUR BİR ADIM ATTIK"

Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık.Bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan bir mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük

"CİDDİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Bizim gündemimiz bellidir. Biz deprem gibi, sağlık gibi, ekonomi gibi, dış politika gibi, ülkenin gerçek gündemleriyle uğraşıyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın gelir kaybını önlemek için ciddi adımlar atacağız.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Birileri, kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler, genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitlerini 3 yıl sonrasının seçimine hapsederek, kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar.