Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! "Her an müjdeleri alabilirsiniz, alacaksınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum.

Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Ben annemin ayağını öperdim o çekerdi. Anne niye çekiyorsun ben cennetin kokusunu almak istiyorum derdim. O zaman annem gülerdi.

"AİLENİN TEMELİ ANNE VE KADINDIR"

Toplumun temeli nasıl aile ise ailenin de temeli anne ve kadındır. Annelerin güçlü olmadığı bir toplumda refahı, huzuru ve başarıyı elde edemezsiniz. Bu hakikati hiç göz ardı etmedik. Aile kurumunu kuvvetlendirmeye yönelik çalışmalarımızı hep bu istikamette belirledik. Tüm kurum ve bakanlıklarımızla ailelere ve bilhassa annelere çok güçlü destekler verdik.

"6284 SAYILI KANUNUNUN TAVİZSİZ KULLANILMASI ÖNCELİĞİMİZDİR"

Kadına şiddette '0 tolerans' ilkesiyle devam etmekte kararlıyız. Son dönemdeki vahşi saldırganların en ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. 6284 sayılı kanunun tavizsiz kullanılması önceliğimiz olmaya devam ediyor.

Kendilerine çok şey borçlu olduğumuz yaşlılarımızın aile ve yakınlarıyla huzurlu bir hayat sürmeleri için evde bakım hizmetlerimizi arttırdık.

LGBT denen sapkın akımların toplumumuzu yozlaştırmaması için gereken önlemleri alıyoruz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HAKKINDA: "HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ, ALACAKSINIZ"

Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla ilerliyoruz. Çalışmaları anbean takip ediyoruz. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği ve annelerin dualarıyla Terörsüz Türkiye menzilina varacağımıza inanıyorum. Bölgemizi kana, kaosa ve gözyaşına boğmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. 86 milyon kalp kalbe vereceğiz.

Temelinde demokrasinin, kalkınmanın ve huzurun olduğu Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz, alacaksınız. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır."